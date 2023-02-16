В США захотели усилить флот дронами-камикадзе Генерал Бергер: США изучают возможность более широкого применения дронов-камикадзе

Фото: US Navy / Global Look Press

Командующий Корпусом морской пехоты США генерал Дэвид Бергер рассказал японской газетой Nikkey, что Вашингтон изучает возможность более широкого применения барражирующих боеприпасов и дронов-камикадзе в Индо-Тихоокеанском регионе. Он отметил, что новый тип вооружения может быть использован против китайских военных кораблей в море на Тайване. Он допустил, что ближайшем будущем дронами-камикадзе будут оснащены корабли американского флота.

Я думаю, что барражирующие боеприпасы в будущем будут играть весьма серьезную роль. Вскоре ими будут оснащены корабли американского флота, дислоцированные в Индо-Тихоокеанском регионе, — сказал Бергер.

Он подчеркнул, что американское руководство продолжит углублять сотрудничество с Японией для сдерживания Китая.

Ранее EADaily со ссылкой на американских аналитиков National Defense Magazine написало, что Мировые и региональные державы приближаются к подводной войне с использованием боевых субмарин. На симпозиуме Американского общества морских инженеров по боевым системам они рассказали, что системы обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок потенциальных противников США все более усложняются. Поэтому эксперты подчеркнули, что Штаты должны постоянно развивать методы и технологии противолодочной войны.