Пособие по безработице в США впервые попросили менее 1 млн человек

https://static.news.ru/photo/3f0b82d2-dd69-11ea-a6ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Global Look Press

Число граждан США, обратившихся с 3 по 9 августа 2020 года с первичной заявкой на получение пособий по безработице, впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа опустилось ниже 1 млн человек, передаёт Минтруд США. Прогнозы экспертов ожидали показателей в 1,1 млн.

Количество подаваемых каждую неделю подобных документов продолжает падать. Например, на последней неделе июля помощь понадобилась 1,19 млн гражданам США. При этом с 19 по 25 апреля 3,84 млн жителей США обратились за пособиями, с 17 по 23 мая — 2,1 млн, передаёт ведомство.

Пиковые значения пришлись на конец марта, когда показатели достигали 6,9 млн заявок. Аналитики считали, что уже к июлю статистические данные опустятся ниже 1 млн, но в начале июля ситуация ухудшилась, и только в конце июля обстановка с безработицей начала улучшаться. При этом до пандемии число заявок еженедельно в среднем достигало нескольких сот тысяч.

Накануне Минтруд США заявил, что безработица в стране за июль сократилась до 10,2%, количество рабочих мест выросле в этом месяце примерно на 1,8 млн. В апреле показатели составляли 14,7%, в мае — 13,3%, в июне — 11,1%. Только за май и июнь в США появилось более 7,5 млн новых вакансий, что является рекордом за всю историю Штатов.

Ранее NEWS.ru писал, что администрация США сообщила о намерении отстаивать законность четырёх указов, которые подписал Дональд Трамп. Соответствующее заявление сделал министр финансов Стивен Мнучин. Отмечается, что указы были подписаны в обход конгресса.

По словам спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, указы, которые подписаны в обход конгресса, не являются конституционными. Лидер демократического меньшинства Чак Шумер отказался однозначно заявить о противозаконности упомянутых указов президента.