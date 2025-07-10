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10 июля 2025 в 11:44

В Госдуме оценили реальный уровень безработицы в России

Депутат Матвеев: в России трудовой потенциал используется только на 60%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России трудовой потенциал используется только на 60%, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. По его словам, в стране сохраняется значительная скрытая безработица, так как многие граждане отказываются трудиться за предлагаемые зарплаты.

Есть такой доктор экономических наук Валентин Катасонов. Он считает, что в России трудовой потенциал используется только на 60%. То есть у нас огромная скрытая безработица. Просто люди не хотят работать за эти деньги, но в целом они готовы работать, — пояснил Матвеев.

Он также обратил внимание на различия в миграционной политике РФ по отношению к разным странам. Например, по его словам, с Индией действует визовый режим, что позволяет вести целевой набор рабочей силы.

В РФ существует визовый режим с Индией, в отличие от безвизового со Средней Азией. Здесь возможен только целевой набор. Это может обеспечить больший контроль за ними. Нужно понимать, в рамках какого соглашения это будет происходить и как к этому отнесутся местные жители, которые тоже хотели бы работать, но им никто не предлагает. У нас до сих пор правительство не может внятно объяснить, что они подразумевают под нехваткой рабочих рук, — резюмировал Матвеев.

Ранее Минтруд РФ сообщил, что информация о планах привлечь в Россию миллион мигрантов из Индии не соответствуют действительности. В ведомстве подчеркнули, что в 2025 году установленная квота на индийских трудовых мигрантов составляет 71 817 человек.

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