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10 июля 2025 в 11:06

Минтруд поставил точку в вопросе о завозе миллиона мигрантов из Индии

Минтруд опроверг сообщения о завозе в Россию миллиона мигрантов из Индии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Информация о якобы планах привлечь в Россию миллион мигрантов из Индии не соответствуют реальности, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ. Отмечается, что в 2025 году установленная квота на индийских трудовых мигрантов составляет 71 817 человек.

В ведомстве объяснили, что привлечение иностранной рабочей силы из стран с визовым режимом, включая Индию, регулируется утвержденными квотами. Эти квоты заранее формируются на основе заявок регионов и потребностей работодателей.

Минтруд также уточнил, что в этом году общий лимит на привлечение иностранных работников в Россию составляет почти 235 тысяч человек. Из всех граждан Индии, которые приезжают в РФ, Свердловская область может принять 4343 мигранта из стран с визами, но пока использовала только 13,6% от этого числа.

Кроме того, отметили в ведомстве, разрешения на работу выдаются только в случае реальной потребности, подтвержденной работодателем. Если власти региона не могут найти нужных специалистов на месте, они подают заявку, которая рассматривается специальной комиссией и утверждается правительством.

В Минтруд напомнили, что каждый мигрант из страны с визовым режимом обязан оформить рабочую визу и получить разрешение на работу. Также работодатель должен заранее получить разрешение от МВД на привлечение иностранцев.

Ранее глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин заявил, что порядка 1 млн трудовых мигрантов из Индии могут привлечь для работы в России. По его словам, это нужно, чтобы закрыть вакансии на Урале.

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