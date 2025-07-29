Раскрыто количество пострадавших рабочих при пожаре на севере Москвы Двоим рабочим потребовалась помощь врачей в результате пожара на севере Москвы

Двое рабочих пострадали в результате пожара в строящемся многоэтажном здании на севере Москвы, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Им потребовалась помощь врачей, прибывших на место инцидента. В общей сложности медики осмотрели 19 строителей.

Скорая помощь осмотрела 19 рабочих, спасенных при пожаре в ЖК «Большая Академическая, 85», двоим понадобилась медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Ранее представители МЧС сообщили о возгорании на нижних этажах строящегося в столице дома, из-за чего на верхних запертыми оказались около 15 рабочих, которые не могли самостоятельно спуститься с 12, 14 и 19-го этажей. Из-за пожара возникло сильное задымление.

Кроме того, журналисты заявили о пожаре, который охватил две квартиры и балкон в жилом здании на Мытной улице в Москве. По имеющимся данным, один из жильцов дома погиб из-за отравления угарным газом. Еще девять человек отделались травмами различной степени тяжести. В Сети были опубликованы кадры, на которых можно увидеть процесс ликвидации пожара.