Биолог раскрыла, в чем польза печеных яблок в тесте

Печеные яблоки в тесте остаются ценным источником витаминов, минералов и клетчатки, несмотря на термическую обработку, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. По ее словам, такой десерт может стать полезным дополнением к рациону при регулярном употреблении.

Печеные яблоки — вкусное и полезное дополнение к рациону. Их полезные свойства имеют место только при регулярном употреблении в течение длительного времени. Они сохраняют большинство питательных веществ: витамины, минералы и клетчатку. В процессе запекания клетчатка яблок становится мягче, что может облегчить их переваривание. Тесто, но не дрожжевое, а из цельнозерновой, рисовой или овсяной муки, будет отличным дополнением к печеному яблоку. Основная задача теста в таком десерте — это насыщение за счет сложных углеводов, — пояснила Лялина.

Она отметила, что при запекании в яблоках может увеличиться количество сахара, а это повысит их калорийность. Также биолог предупредила, что кислотность печеных яблок может стать проблемой для людей с чувствительным желудком.

Стоит помнить, что при запекании в яблоках может увеличиться количество сахара. Это увеличивает их калорийность и не полезно для людей с диабетом или тех, кто следит за уровнем сахара в крови. Хотя печеные яблоки менее кислые, чем сырые, их кислотность может быть проблемой для людей с чувствительным желудком или проблемами с кислотностью, — резюмировала Лялина.

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