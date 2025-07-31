Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 07:05

Биолог раскрыла, в чем польза печеных яблок в тесте

Биолог Лялина: запекание яблок в тесте сохраняет полезные свойства фрукта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Печеные яблоки в тесте остаются ценным источником витаминов, минералов и клетчатки, несмотря на термическую обработку, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. По ее словам, такой десерт может стать полезным дополнением к рациону при регулярном употреблении.

Печеные яблоки — вкусное и полезное дополнение к рациону. Их полезные свойства имеют место только при регулярном употреблении в течение длительного времени. Они сохраняют большинство питательных веществ: витамины, минералы и клетчатку. В процессе запекания клетчатка яблок становится мягче, что может облегчить их переваривание. Тесто, но не дрожжевое, а из цельнозерновой, рисовой или овсяной муки, будет отличным дополнением к печеному яблоку. Основная задача теста в таком десерте — это насыщение за счет сложных углеводов, — пояснила Лялина.

Она отметила, что при запекании в яблоках может увеличиться количество сахара, а это повысит их калорийность. Также биолог предупредила, что кислотность печеных яблок может стать проблемой для людей с чувствительным желудком.

Стоит помнить, что при запекании в яблоках может увеличиться количество сахара. Это увеличивает их калорийность и не полезно для людей с диабетом или тех, кто следит за уровнем сахара в крови. Хотя печеные яблоки менее кислые, чем сырые, их кислотность может быть проблемой для людей с чувствительным желудком или проблемами с кислотностью, — резюмировала Лялина.

Ранее диетолог Ольга Редина заявила, что свекольный сок снижает давление у гипертоников, а также способствует улучшению работы сердца и снижению холестерина в крови. По ее словам, это происходит благодаря нитратам, которые помогают улучшить микроциркуляцию в кровеносных сосудах.

фрукты
биологи
витамины
здоровье
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД объяснили, какого шага Россия ждет от США
Врач назвала противопоказания к прыжкам с парашютом
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 июля
Армия России взяла под контроль Часов Яр
Опасность атаки БПЛА действует в одном из российских регионов
Бесчинства ВСУ в Селидово, хитрый маневр ВС РФ: новости СВО к утру 31 июля
Спасатель озвучил, как спасти свою жизнь в случае землетрясения
Пензенский губернатор подтвердил атаку дронов ВСУ на регион
В небе над Воронежской областью заметили десяток беспилотников
Пожар начался в одном из районов Пензы после громкого хлопка
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 июля: инфографика
В Волгоградской области нарушено газоснабжение 65 домов после атаки БПЛА
HR-эксперт объяснила, почему работодатели не любят зумеров
Подростку грозит 20 лет колонии за попытку теракта на железной дороге
В МИД оценили готовность России и Украины к встречам высокого уровня
Следствие утяжелило обвинение экс-мэру Сочи и его супруге
ВСУ устроили массовый налет беспилотников на шесть регионов России
Пленили почти целый взвод бойцов ВСУ: успехи ВС РФ к утру 31 июля
Онколог перечислил главные факторы риска развития рака
Биолог раскрыла, в чем польза печеных яблок в тесте
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Идеальный салат цезарь: быстро и просто
Общество

Идеальный салат цезарь: быстро и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.