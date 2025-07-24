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24 июля 2025 в 13:58

Диетолог рассказала о пользе известного овоща

Диетолог Редина рассказала, что свекла снижает давление и улучшат работу сердца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Свекольный сок снижает давление у гипертоников, а также способствует улучшению работы сердца и снижению холестерина в крови, рассказала диетолог Ольга Редина. По ее словам, которые передает «Вечерняя Москва», это происходит благодаря нитратам, которые помогают улучшить микроциркуляцию в кровеносных сосудах.

Исследования показывают, что всего 250 миллилитров свекольного сока в день способны значительно снизить уровень артериального давления всего за несколько часов после употребления. Это происходит благодаря нитратам, которые помогают улучшить микроциркуляцию крови и снизить нагрузку на сердце, — сообщила Редина.

Ранее врач-офтальмолог Виктор Борзых рассказал, что морковь не влияет на зрение и не помогает при близорукости или дальнозоркости. По его словам, миф о пользе овоща связан с профилактикой куриной слепоты в странах с дефицитом витамина А.

До этого врач-кардиолог Красногорской больницы Ирина Шошина рассказала, что пользу овощей и фруктов можно определить по цвету. Специалист уточнила, что желтые плоды, например яблоки, персики, ананасы и цветная капуста, богаты каротиноидами, благодаря чему укрепляют сердечно-сосудистую систему.

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