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10 июля 2025 в 18:59

Супруги три года обманывали правительство и попались из-за одного фото

В Великобритании муж и жена притворялись родителями-одиночками ради денег

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жители Великобритании Алан Форсайт и его жена Джемма попали под суд за то, что три года обманывали Департамент труда и пенсий, сообщает The Sun. Они состояли в браке и воспитывали четверых детей, однако требовали выплат от правительства, притворяясь родителями-одиночками.

Так, Джемма обращалась в департамент под девичьей фамилией и получала деньги за то, что якобы занималась воспитанием детей одна. Обман супругов раскрылся из-за их совместных фотографий с отпуска, которые они разместили в социальных сетях.

По кадрам можно было понять, что Алан и Джемма состоят в отношениях. Снимки попали в руки сотрудников департамента, которые начали проверку и обнаружили, что мужчина и женщина оказались мошенникам. В общей сложности они украли у государства около 52 тысяч фунтов стерлингов (5,5 млн рублей). Алана приговорили к четырем месяцам тюрьмы, а Джемме дали условный срок.

Ранее сообщалось, что мошенники начали выдавать себя за глав регионов России и других чиновников благодаря технологии дипфейка, чтобы выманивать у россиян деньги. Для этого преступники создают поддельные аккаунты в Telegram и WhatsApp. Они предупреждают жертву о «важном разговоре» с правоохранителями и оказывают психологическое давление, запугивая проверками.

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