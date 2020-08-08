В США намерены в суде отстаивать законность четырех новых указов Трампа

https://static.news.ru/photo/a70e9a98-da64-11ea-a63b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Global Look Press

Администрация США сообщила о намерении отстаивать законность четырех указов, которые подписал Дональд Трамп. Соответствующее заявление сделал министр финансов Стивен Мнучин. Отмечается, что указы были подписаны в обход Конгресса.

Мы проверили законность всех этих действий у юрисконсультов. Демократам придется долго объясняться, если они бросят нам вызов в суде и остановят таким образом выплату пособий по безработице американцам, которые привыкли тяжело трудиться, но потеряли работу из-за пандемии COVID-19, — отметил глава Минфина.

По словам спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, указы, которые подписаны в обход Конгресса не являются конституционными. Лидер демократического меньшинства Чак Шумер отказался однозначно заявить о противозаконности упомянутых указов президента.

Своим первым указом Дональд Трамп распорядился приостановить сбор налога на зарплату, а вторым — увеличил выплаты в рамках пособий по безработице. Помимо этого, американский лидер продлил длительность моратория на выселение американских граждан из съемного жилья. Такие меры были приняты для смягчения экономических последствий пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, ранее американский лидер подписал указы, запрещающие «иметь дела» с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, владеющими соцсетью TikTok и мессенджером WeChat.