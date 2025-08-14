Политолог оценил ослабление санкций США против России

Долгосрочного ослабления санкционного режима США против России не предвидится, заявил «Ридусу» политолог Дмитрий Дробницкий. Так он отреагировал на сообщения о том, что министерство финансов Штатов временно сняло санкции с РФ в преддверии российско-американского саммита на Аляске.

Указ носит открытый характер — там нет конкретно поименованных действий, а речь идет только о мерах, которые могут понадобиться для организации прилета (президента России — NEWS.ru) Владимира Путина на Аляску. Речь не идет о том, что какие-то секторальные санкции сняты, — уточнил Дробницкий.

Он призвал не надеяться на продление ослабления санкционного режима после саммита на Аляске. Эксперт также добавил, что санкции, упомянутые в указе Минфина США, касаются в первую очередь финансовых операций с МИД РФ и его структурами.

Соответствующий указ Минфин США выпустил 13 августа. Специальное исключение из санкций будет действовать до 20 августа. Мера касается только тех операций, которые связаны с предстоящим саммитом глав государств.