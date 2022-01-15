Переговоры России и НАТО внесли раскол в ряды европейских государств

Несколько членов Североатлантического альянса недовольны теми идеями, которые выдвинули на российско-американских переговорах дипломаты из США, пишет газета The Wall Street Journal. Автор статьи Джеймс Марсон со ссылкой на мнение дипломатов НАТО, рассказал, что факт того, что обсуждение взаимных шагов по смягчению ситуации между Западом и Россией прошло без учёта мнения стран ЕС, союзникам не понравилось.

За кулисами некоторые союзники оказались обеспокоены несколькими идеями, выдвинутыми американскими официальными лицами на переговорах с российскими коллегами до того, как они были озвучены союзникам. По их словам, некоторые союзники узнали об идее взаимного сокращения масштабов военных учений из средств массовой информации, — отметил журналист.

При этом как представители США, как и дипломаты НАТО, заявили, что речь в дискуссии с Россией шла не о конкретрных предложениях, а только об возможных идеях, об этом заявил Йенс Столтенберг, подчеркнув, что если появятся конкретные договорённости, то это будет подробно обсуждаться с союзниками.

Читатели газеты в своих комментариях обсудили публикацию, акцентировав внимание на главные проблемы, которые обсуждались на переговорах.

Почему Америка хочет, чтобы Украина была похожа на ЕС — с военными объектами на границе с Россией? И как это отвечает интересам Америки? — задал вопрос Emmet McLean.

НАТО собирается приглашать Украину в альянс? Если да, то каждый россиянин, независимо от его отношения к Путину, будет считать это враждебным актом. Если НАТО в здравом уме и не собирается приглашать Украину, мы должны сказать об этом Москве. Проявление разумной осторожности никак не разрушит НАТО, — выразил уверенность Eric Bergerud.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал попытки диалога между США и Россией на фоне ситуации вокруг Украины. Он также отметил, что Париж и Берлин всегда вели саммиты между Москвой и Киевом «в духе диалога».