Макрон прокомментировал попытки диалога между Россией и США
Президент Франции Макрон поддержал попытки диалога между США и Россией на фоне ситуации на Украине
Софья Купервасер
Софья Купервасер
10:48, 16 января 2022
Эммануэль МакронФото: Panoramic/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал попытки диалога между США и Россией на фоне ситуации вокруг Украины, передаёт газета Le Journal du Dimanche. Он также отметил, что Париж и Берлин всегда вели саммиты между Москвой и Киевом «в духе диалога».
По его словам, в настоящий момент необходимо поддерживать диалог с Москвой и Киевом для решения украинского кризиса.
США делают сегодня то, что делаю я на протяжении нескольких лет: они разговаривают с россиянами. Это хорошая новость. Легко ли это? Нет. Я никогда этого не говорил, президент США Джо Байден тоже <...>. Необходимо ли это? Как никогда, если мы не хотим сохранить статус-кво, беспокоящий всех и нашу коллективную безопасность,— заключил Макрон.
В МИД РФ заявили, что Киев отправил в Донбасс половину личного состава ВС Украины. Москва также выступила против переброски военной техники стран НАТО к российским границам и увеличения числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают предоставлять Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о том, что переговоры в Женеве и Брюсселе, несмотря на бескомпромиссность позиции Запада, были деловыми. По его словам, переговоры по гарантиям безопасности показали серьёзность противостояния на мировой арене.