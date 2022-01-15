Макрон прокомментировал попытки диалога между Россией и США

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал попытки диалога между США и Россией на фоне ситуации вокруг Украины, передаёт газета Le Journal du Dimanche. Он также отметил, что Париж и Берлин всегда вели саммиты между Москвой и Киевом «в духе диалога».

По его словам, в настоящий момент необходимо поддерживать диалог с Москвой и Киевом для решения украинского кризиса.

США делают сегодня то, что делаю я на протяжении нескольких лет: они разговаривают с россиянами. Это хорошая новость. Легко ли это? Нет. Я никогда этого не говорил, президент США Джо Байден тоже <...>. Необходимо ли это? Как никогда, если мы не хотим сохранить статус-кво, беспокоящий всех и нашу коллективную безопасность, — заключил Макрон.

В МИД РФ заявили, что Киев отправил в Донбасс половину личного состава ВС Украины. Москва также выступила против переброски военной техники стран НАТО к российским границам и увеличения числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают предоставлять Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о том, что переговоры в Женеве и Брюсселе, несмотря на бескомпромиссность позиции Запада, были деловыми. По его словам, переговоры по гарантиям безопасности показали серьёзность противостояния на мировой арене.