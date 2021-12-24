Оружие массового умиления: президенты США и их питомцы

Заселять личных животных в Белый дом считается неписанным законом в Америке. Отказались от этого правила лишь Джеймс Полк (годы президентства — 1845–1849) и Дональд Трамп (годы президентства 2017–2021). В 1999 году даже был создан специальный Музей президентских питомцев, который хранит информационные материалы и предметы, связанные с любимцами американских лидеров.

Сорок шестой президент США Джо Байден традицию присутствия пушистых друзей в Белом доме решил не нарушать. Сразу после инаугурации в январе 2021 года резиденцию президента пополнили две немецкие овчарки по прозвищу Чемп и Мейджор. Одновременно с этим первая леди Джилл пообещала, что совсем скоро к семье присоединится и кошка. Любителям кошек пришлось ждать целый год известия о её появлении в Белом доме, но это наконец-то произошло : ожидается, что уже в январе она сможет «гулять сама по себе» в резиденции.

Слезы умиления и боли

Несмотря на, казалось бы, невинность затеи, питомцы Байдена за этот год успели доставить работникам Белого дома немало хлопот. Одновременно с умилением и восторгом избирателей американский президент получил целую волну критики и серию скандалов, связанных с овчаркой Мейджором. Пресс-секретарь США Джен Псаки ранее упоминала лишь об одном случае, когда «Мейджор был удивлён незнакомым человеком и отреагировал таким образом, что человек получил незначительные травмы».

Однако в материалах, опубликованных консервативной группой активистов Judicial Watch, утверждается, что Мейджор неоднократно кусал агентов службы безопасности Белого дома, когда те пытались его выгуливать. Прежде чем отправится на встречу с Мейджором, они даже знакомились с инструкциями, которые им посылали по электронной почте. Сотрудников предупреждали, что работа им предстоит не самая простая и «паника или бегство только придадут смелости животному». Агентам службы безопасности советовали держаться уверенно, но в случае чего защищать свои руки, кладя их в карманы или за спину. Поведение Мейджора привело к тому, что президентским собакам пришлось покинуть Вашингтон — они вернулись в дом Байденов в Уилмингтоне.

«Мы уверены, что Мейджор — хороший пёс, но эти записи показывают, что он был причастен к гораздо большему количеству случаев укусов, чем публично признал Белый дом. Вызывает беспокойство, что Белый дом прикрывает многочисленные травмы сотрудников Секретной службы и Белого дома, нанесённых домашними животными Байденов», — прокомментировал ситуацию Том Фиттон, президент Judicial Watch.

Чемп не имел особых сложностей в приспособлении к новой жизни в резиденции президента, однако недавно он умер на 13-м году жизни. Его место в семейном клане Байденов уже успел занять новый щенок той же породы, которого, вероятно, учитывая статус президента как главнокомандующего Воружёнными силами США, назвали Коммандер.

Meet the newest Biden. pic.twitter.com/JHAbH53iRk — President Biden (@POTUS) December 20, 2021

Кошачий популизм

Особое внимание со стороны нации к питомцам их президентов неудивительно. В своё время такую заботу американцы проявляли в отношении бело-чёрного кота Билла Клинтона Сокса, который сумел стать настоящим талисманом президентской семьи и даже всего Белого дома. Во время школьных экскурсий в президентскую резиденцию путь детям указывала анимированная версия Сокса. Кот появлялся на различных ток-шоу, ему были посвящены сайт, мультипликационный фильм, книга, написанная бывшей первой леди Хиллари Клинтон . Сокс даже должен был стать главным героем видеоигры. Кот, вероятно, настолько пристрастился к славе, что не захотел делить её с поселившимся чуть позже в Белом доме псом Бадди, с которым у него то и дело возникали стычки.

Знаете, у меня получилось лучше с арабами, палестинцами и израильтянами, чем с Соксом и Бадди, — иронизировал Клинтон.

Коты, собаки... как насчёт стада овец

Большинство президентских семей приводили в резиденцию собак и реже кошек. Но были и те, кто предпочитал селить в Белом доме более экзотичных животных. Рузвельт, например, во время одного из визитов в западные штаты в 1903 году подобрал барсука, которого позже назвал Иосией. Барсуку даже было уделено место в автобиографии 32-го президента США .



[Сын Рузвельта Арчибальд] бывало, носил [Иосию], крепко обхватив его за то, что было бы его талией, если бы она у него была. Поскольку на земле барсук энергично играл с мальчиком в догонялки и кусал его босые ноги, я предположил, что было бы крайне неприятно, если бы барсук, будучи на руках, укусит лицо. Это замечание было отвергнуто с презрением как недостойное нападение на характер Иосии. «Иногда он кусает ноги, но никогда не кусает лицо», — ответил маленький мальчик, — писал Рузвельт.

Несмотря на необычность выбора барсука, в Белом доме жили и более «интересные» питомцы. С 1909-го по 1913-й, во время правления 27-го президента США Уильяма Тафта, на территории президентской резиденции жила корова по имени Паулин Уэйн, которая снабжала президентскую семью молоком.

После Тафта к власти пришёл Вудро Вильсон, который отличился ещё больше. Во время его президентства на лужайке Белого дома паслось целое стадо овец. За необычным решением скорее скрывались экономические причины, поскольку во время Первой мировой войны Вудро старался всеми средствами сократить траты бюджета. Овцы на территории Белого дома появились именно поэтому.

Зачастую упование на восторг от присутствия домашних животных является лишь политическим ходом президентов с целью привлечение дополнительных политических очков. Именно низкий рейтинг Байдена стал одной из причин для публикации Белым домом заявления о новых щенке и кошке Байдена. Американцы воспринимают его как гуманного президента и семьянина, который чувствителен к проблемам своего народа, сказал NEWS.ru главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

На сегодняшний день это следует рассматривать как пиар-кампанию, которая какие-то очки, может, небольшие, но тем не менее Байдену может принести. Владимир Васильев главный научный сотрудник Института США и Канады РАН главный научный сотрудник Института США и Канады РАН

Трамп стал вторым президентом, не захотевшим приводить в Белой дом домашнее животное. Этот факт не следует преувеличивать, ища в нём какие-то особые символы, отметил в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН Сергей Кислицын.

Я не искал бы в теме домашних питомцах каких-то политических прецедентов, — сказал Кислицын.

Президенты США остаются свободны в своём выборе питомца — как показывает история, хозяева Белого дома не ограничивались привычными кошками и собаками. Какие ещё необычные животные побывают в Белом доме при следующих президентах? За этим будет интересно наблюдать. На данный момент можно только сделать прогноз насчёт Трампа, который размышляет сейчас об участии в выборах 2024 года, что с его возможным возвращением животные покинут Белый дом. Байден, заявив о намерении переизбраться, напротив, в случае победы может привести в него новых питомцев. Домашние животные бесспорно стали частью имиджа американских президентов. Однако трудно понять, что за этим стоит, искренняя любовь к животным или один из многих политтехнологических приёмов.