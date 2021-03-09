Белый дом рассказал о покусавшей охранника собаке Байдена

https://static.news.ru/photo/3907a430-5b89-11eb-ae7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки прокомментировала агрессивное поведение овчарки президента США Джо Байдена. Она рассказала, что собака ещё привыкает к новым людям.

Чемп и Мейджор, собаки президента и первой леди, всё ещё проходят акклиматизацию и привыкают к новой среде и новым людям. В понедельник младший из них, Мейджор, был захвачен врасплох появлениям незнакомого человека, и это обернулось реакцией, которая привела к незначительной травме человека, — рассказала она.

Представитель главы государства не рассказала, кого укусила собака, но отметила, что госпитализация жертве не понадобилась, хватило помощи медиков Белого дома.

Мейджор — член семьи, могу заверить вас в этом, — ответила она на вопрос о том, усыпят ли теперь овчарку.

Она также рассказала, что на время поездок жены главы государства Джил Байден собаки будут оставаться у друзей семьи в штате Делавэр, передаёт РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что двух немецких овчарок, принадлежащих президенту Джо Байдену, вывезли из Белого дома. Такое решение было принято после того, как один из псов по кличке Мейджор укусил сотрудника службы безопасности. В настоящее время собаки находятся в доме семьи Байдена в Уилмингтоне штата Делавэр.

Обе овчарки поселились в президентской резиденции почти сразу после инаугурации Джо Байдена. Старшей собаке по кличке Чемп уже около 13 лет. Второму псу, Мейджору, три года. Его взяли из приюта, и такое агрессивное поведение для него не редкость.