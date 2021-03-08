Собак Байдена выселили из Белого дома за недостойное поведение

https://static.news.ru/photo/a74bf88c-80bf-11eb-933e-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/drbiden

Двух немецких овчарок, принадлежащих президенту Джо Байдену, вывезли из Белого дома. Такое решение было принято после того, как один из псов, по кличке Мейджор, укусил сотрудника службы безопасности.

В настоящее время собаки находятся в доме семьи Байденов в Уилмингтоне штата Делавэр, пишет CNN.

Обе овчарки поселились в президентской резиденции почти сразу после инаугурации Джо Байдена. Старшей собаке по кличке Чемп уже около 13 лет. Второму псу, Мейджору, три года. Его взяли из приюта и такое агрессивное поведение для него не редкость.

Как писал NEWS.ru, Мэйджор был первой собакой из приюта, поселившейся в Белом доме. Джо и Джилл Байден забрали его из приюта Delaware Humane Association после того, как увидели объявление в Facebook. До Мэйджора в Белом доме проживал всего один безродный питомец. Президент Линдон Джонсон в 1966 году приютил в президентской резиденции найденную в Техасе дворнягу Юки.

Многие президенты США, переезжая в Белый дом, привозили с собой четвероногих членов семьи или заводили питомцев в честь победы на выборах. В частности, у Барака Обамы в Белом доме жили Бо и Санни, португальские водяные собаки. У Билла Клинтона — шоколадный лабрадор Бадди и кот Сокс. У Джорджа Буша, в бытность его президентом, было два скотч-терьера — Мисс Бизли и Барни. Питомцем Франклина Рузвельта был ещё один скотч-терьер по кличке Фала, а у дочери президента Джона Кеннеди, Кэролайн, был пони Макарони.

Предшественник Байдена Дональд Трамп был одним из немногих, кто отказался от идеи содержать в Белом доме собаку. При этом Байден в свою очередь использовал своих псов как часть предвыборной кампании.