В Белом доме впервые поселится собака из приюта

https://static.news.ru/photo/0b5de96e-229e-11eb-81f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: delawarehumane.org

В семье победившего на президентских выборах США демократа Джо Байдена живут две немецкие овчарки, которых будущий президент после инаугурации планирует взять с собой в новый дом — резиденцию президента США.

При этом пёс Мэйджор в этом случае станет первой собакой из приюта, поселившейся в Белом доме, пишет ТАСС.

Чемпа — старшего пса — Джо и Джилл Байдены взяли у заводчиков в 2008 году, а младшего в 2018 году забрали из приюта Delaware Humane Association после того, как увидели объявление в Facebook.

До Мэйджора в Белом доме проживал всего один безродный питомец. Президент Линдон Джонсон в 1966 году приютил в президентской резиденции найденную в Техасе дворнягу.

Многие президенты США, переезжая в Белый дом, привозили с собой четвероногих членов семьи или заводили питомцев в честь победы на выборах. Предшественник Байдена Дональд Трамп был одним из немногих, кто отказался от идеи содержать в Белом доме собаку.

Байден в свою очередь использовал своих псов как часть предвыборной кампании.

Давайте вернём собак в Белый дом, — писал он в Twitter.

Ранее NEWS.ru писал, что никто из администрации президента США Дональда Трампа пока не связывался с Джо Байденом после сообщений о победе кандидата от Демократической партии на выборах главы государства.

Байден 7 ноября объявил о своём избрании президентом США. Незадолго до этого крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве демократа в президентской гонке. Трамп заявил, что выборы далеки от завершения, и пообещал отстаивать победу в суде. При этом кандидата от Демократической партии второй день подряд поздравляют лидеры государств, политики, дипломаты и звёзды шоу-бизнеса.

Как передавал NEWS.ru, действующий президент уверяет, что в его распоряжении есть письменные доказательства махинаций при подсчёте голосов.