Трамп заявил о наличии письменных доказательств мошенничества на выборах

https://static.news.ru/photo/d0ce9652-21cd-11eb-b4f3-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп по-прежнему отказывается признавать своё поражение на выборах главы государства. Он сообщил, что у его штаба есть документы, доказывающее мошенничество при подсчёте голосов.

Трамп опубликовал серию постов в Twitter, посвящённую итогам голосования. Президент отметил, что в истории США избирательный процесс уже сталкивался с проблемами. Глава государства заявил, что в распоряжении его штаба есть аффидевиты (заверенные нотариусом письменные показания), подтверждающие махинации. По словам политика, Верховный суд уже постановил, что в Пенсильвании необходимо отдельно изучить бюллетени, полученные после дедлайна. Трамп уточнил, что речь может идти о проблемах с аутентификацией бюллетеней.

Если в системе аутентификации есть проблемы, то это влияет на весь процесс выборов. Меня беспокоит, что более миллиона голосов были получены по почте в таких городах, как Филадельфия или Детройт, где уже неоднократно отмечались проблемы на выборах, мягко говоря, — написал президент.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден 7 ноября объявил о своём избрании президентом США. Незадолго до этого крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве Байдена в президентской гонке. Трамп заявил, что выборы далеки от завершения, и пообещал отстаивать победу в суде.

âWe should look at the votes. Weâre just beginning the tabulation stage. We should look at these allegations. Weâre seeing a number of affidavits that there has been voter fraud. We have a history in this country of election problems. In Pennsylvania you had an order by a... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что Байден выступил с обращением к нации и пообещал вернуть лидерство США в мире. Он подчеркнул, что будет править «как президент всех американцев», и призвал перестать считать врагами тех, кто голосовал за Трампа.