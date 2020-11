Трамп заявил о наличии письменных доказательств мошенничества на выборах

Трамп опубликовал серию постов в Twitter, посвящённую итогам голосования. Президент отметил, что в истории США избирательный процесс уже сталкивался с проблемами. Глава государства заявил, что в распоряжении его штаба есть аффидевиты (заверенные нотариусом письменные показания), подтверждающие махинации. По словам политика, Верховный суд уже постановил, что в Пенсильвании необходимо отдельно изучить бюллетени, полученные после дедлайна. Трамп уточнил, что речь может идти о проблемах с аутентификацией бюллетеней.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден 7 ноября объявил о своём избрании президентом США. Незадолго до этого крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве Байдена в президентской гонке. Трамп заявил, что выборы далеки от завершения, и пообещал отстаивать победу в суде.

“We should look at the votes. We’re just beginning the tabulation stage. We should look at these allegations. We’re seeing a number of affidavits that there has been voter fraud. We have a history in this country of election problems. In Pennsylvania you had an order by a...