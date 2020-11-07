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Трамп заявил о наличии письменных доказательств мошенничества на выборах

17:01, 08 ноября 2020 27
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп по-прежнему отказывается признавать своё поражение на выборах главы государства. Он сообщил, что у его штаба есть документы, доказывающее мошенничество при подсчёте голосов.

Трамп опубликовал серию постов в Twitter, посвящённую итогам голосования. Президент отметил, что в истории США избирательный процесс уже сталкивался с проблемами. Глава государства заявил, что в распоряжении его штаба есть аффидевиты (заверенные нотариусом письменные показания), подтверждающие махинации. По словам политика, Верховный суд уже постановил, что в Пенсильвании необходимо отдельно изучить бюллетени, полученные после дедлайна. Трамп уточнил, что речь может идти о проблемах с аутентификацией бюллетеней.

Если в системе аутентификации есть проблемы, то это влияет на весь процесс выборов. Меня беспокоит, что более миллиона голосов были получены по почте в таких городах, как Филадельфия или Детройт, где уже неоднократно отмечались проблемы на выборах, мягко говоря, — написал президент.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден 7 ноября объявил о своём избрании президентом США. Незадолго до этого крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве Байдена в президентской гонке. Трамп заявил, что выборы далеки от завершения, и пообещал отстаивать победу в суде.

Ранее NEWS.ru писал, что Байден выступил с обращением к нации и пообещал вернуть лидерство США в мире. Он подчеркнул, что будет править «как президент всех американцев», и призвал перестать считать врагами тех, кто голосовал за Трампа.

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