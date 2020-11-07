Советник Байдена: Белый дом пока не связывался с кандидатом от демократов

Никто из администрации президента США Дональда Трампа пока не связывался с Джо Байденом после сообщений о победе кандидата от Демократической партии на выборах главы государства.
Советник штаба Байдена Симона Сандерс
Мне кажется, Белый дом ясно дал понять, в чем состоит его стратегия, — отметила Сандерс.
По мнению советника, окружение Трампа затеет судебное разбирательство, касающееся подсчёта голосов. Она подчеркнула, что иски от команды президента будут безосновательными.
Байден 7 ноября объявил о своём избрании президентом США. Незадолго до этого крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве демократа в президентской гонке. Трамп заявил, что выборы далеки от завершения, и пообещал отстаивать победу в суде. При этом кандидата от Демократической партии второй день подряд поздравляют лидеры государств, политики, дипломаты и звёзды шоу-бизнеса.
Как передавал NEWS.ru, действующий президент уверяет, что в его распоряжении есть письменные доказательства махинаций при подсчёте голосов.