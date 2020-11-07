Советник Байдена: Белый дом пока не связывался с кандидатом от демократов

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Никто из администрации президента США Дональда Трампа пока не связывался с Джо Байденом после сообщений о победе кандидата от Демократической партии на выборах главы государства.

Советник штаба Байдена Симона Сандерс сообщила об этом CNN. По её словам, демократическому кандидату звонили несколько республиканцев из палаты представителей.

Мне кажется, Белый дом ясно дал понять, в чем состоит его стратегия, — отметила Сандерс.

По мнению советника, окружение Трампа затеет судебное разбирательство, касающееся подсчёта голосов. Она подчеркнула, что иски от команды президента будут безосновательными.

Байден 7 ноября объявил о своём избрании президентом США. Незадолго до этого крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве демократа в президентской гонке. Трамп заявил, что выборы далеки от завершения, и пообещал отстаивать победу в суде. При этом кандидата от Демократической партии второй день подряд поздравляют лидеры государств, политики, дипломаты и звёзды шоу-бизнеса.

Как передавал NEWS.ru, действующий президент уверяет, что в его распоряжении есть письменные доказательства махинаций при подсчёте голосов.