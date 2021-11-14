Одного из самых разыскиваемых преступников в США нашли спустя 50 лет

В США Служба судебных приставов идентифицировала человека, считавшегося одним из самых разыскиваемых в стране беглецов, спустя более чем 50 лет. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В 1969 году Теодор Кондар украл из банка, в котором он работал, $215 тысяч, что по сегодняшнему курсу равно $1,6 млн. Мужчина просто вынес бумажный пакет с деньгами по окончании рабочего дня в пятницу. О краже стало известно только спустя несколько дней.

Конраду удавалось скрываться от правосудия в течение более чем 50 лет. Он едва не попался через три месяца после ограбления, когда разговорился в баре одного из гавайских отелей с супружеской парой, а те узнали в собеседнике героя репортажей одного из телеканалов.

С 1970 года Конрад проживал в пригороде Бостона под именем Томаса Рэндела. Найти преступника помогла сверка документов, которые Конрад оформлял под новым именем.

При этом привлечь преступника к ответственности не получится: в мае мужчина умер от онкологического заболевания.

Ранее группа следователей, специализирующихся на нераскрытых убийствах, объявила об идентификации серийного маньяка Зодиака, на счету которого пять убийств. Он орудовал в США в 1960–1970-х годах.

По данным специалистов, маньяком был Гэри Фрэнсис Пост, который скончался в 2018 году. На одном из обнаруженных изображений убийцы были видны шрамы на лбу, этот признак содержался в ориентировках на Зодиака.

Следователи также заявили, что маньяк мог работать на гораздо более широкой территории, чем предполагалось. Эксперты уверены, что он совершил преступление за сотни миль от места нападения на других своих жертв.