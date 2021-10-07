В США объявили о раскрытии личности серийного убийцы Зодиака

Группа следователей, специализирующихся на нераскрытых убийствах, объявила об идентификации серийного маньяка Зодиака, на счету которого пять убийств. Он орудовал в США в 1960–1970-х годах. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Коллектив The Case Breakers, состоящий из более чем 40 бывших следователей, журналистов и офицеров военной разведки, сообщил о том, что ему удалось установить личность убийцы. Несколько лет команда вела раскопки и нашла ряд улик и снимков из фотолаборатории подозреваемого.

По данным специалистов, маньяком был Гэри Фрэнсис Пост, который скончался в 2018 году. На одном из обнаруженных изображений убийцы были видны шрамы на лбу, этот признак содержался в ориентировках на Зодиака.

Следователи также заявили, что маньяк мог работать на гораздо более широкой территории, чем предполагалось. Эксперты уверены, что он совершил преступление за сотни миль от места нападения на других своих жертв.

Ранее стало известно, что французский серийный убийца Мишель Фурнире скончался в одной из больниц Парижа в возрасте 79 лет. Несколько лет он страдал болезнью Альцгеймера.