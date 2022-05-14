NYT узнала о возможном «унизительном ударе» по Байдену NYT: бойкот главами Бразилии и Мексики Саммита Америк унизительно ударит по Байдену

Джо Байден / Фото Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global look Press

Президент США Джо Байден получит унизительный удар в случае, если президенты Мексики и Бразилии Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Жаир Болсонару откажутся приехать на Саммит Америк в Лос-Анджелес. Такое мнение высказало издание The New York Times.

По информации издания, мероприятие задумано американской администрацией с целью демонстрации возрождающегося лидерства США в западном полушарии. Отказ лидеров государств посетить саммит принесёт серьёзные репутационные потери Белому дому, подчеркнув слабость Вашингтона в регионе.

Всё больше глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна подумывают о бойкоте — в их числе президенты двух крупнейших стран региона, Мексики и Бразилии. Это грозит Белому дому унизительным ударом, — пишет NYT.

Ранее Вашингтон объявил, что на мероприятие не будут приглашены главы Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Именно этот факт вызвал недовольство президента Мексики. Обрадор заявил, что если на саммит пригласят не всех американских представителей, то делегация Мексики прибудет на саммит, но лично президент — нет.

К его позиции присоединились главы Боливии, Гондураса и группы карибских государств.

Что касается проблемы между администрацией Байдена и президентом Бразилии, то она связана с критикой политического курса Болсонару со стороны Вашингтона. Южноамериканское государство опасается, что США воспользуется саммитом для давления на Бразилию. В этой связи не исключается, что саммита в принципе не значится в повестке дня Болсонару.

Его отсутствия может подорвать прогресс по темам перемены климата и защиты демократии, которые администрация Байдена считает очень важными для себя. А без президента Мексики будет крайне сложно решить вопрос миграции.

Ранее стало известно, что США решили не приглашать Россию на международную онлайн-конференцию по борьбе с COVID-19. При этом другие страны, в том числе Китай, получили приглашение. Россия является одним из крупнейших поставщиков вакцин от COVID и других вирусов в мире.