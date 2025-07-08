Президент Бразилии резко ответил на слова Трампа о пошлинах для стран БРИКС

Президент Бразилии резко ответил на слова Трампа о пошлинах для стран БРИКС Лула да Силва ответил на угрозу Трампа и сорвал аплодисменты

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на саммите БРИКС резко ответил на заявление американского лидера Дональда Трампа о якобы политических преследованиях в стране. Его слова вызвали бурные аплодисменты присутствовавших журналистов.

У этой страны есть законы, правила и хозяин — бразильский народ, так что занимайтесь своей жизнью, не нашей, — заявил бразильский политик.

До этого Трамп объявил о введении 10% пошлин для стран, поддерживающих БРИКС, назвав политику объединения «антиамериканской». Администрация США начнет постепенно уведомлять партнеров об изменениях в торговых условиях, включая новые тарифы на импортные товары.

При этом министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что Трамп отправит некоторым торговым партнерам письма с предупреждением о том, что, если ситуация не изменится, Вашингтон вернет тарифный уровень пошлин, который был объявлен 2 апреля. По его словам, американский лидер назначил крайний срок — 1 августа.

Ранее представитель МИД Китая Мао Нин опровергла заявления Трампа об антиамериканской направленности БРИКС. Дипломат подчеркнула, что организация является открытой платформой для сотрудничества развивающихся стран и не направлена против третьих государств. Она также предупредила, что торговая война и протекционизм не принесут желаемых результатов.