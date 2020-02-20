https://static.news.ru/photo/1de27a94-540b-11ea-8eb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/dpa/Global Look Press

Агентство информационных систем Министерства обороны США сообщило о происшествии. По данным ведомства, произошла утечка персональных данных некоторых сотрудников.

Отмечается, что все работники, которых мог коснуться инцидент, получили электронное письмо с предупреждением. В нём указано об утечке данных в период с мая по июль 2019 года.

NEWS.ru передавал ранее, что ЦБ предложил Минкомсвязи и Роскомнадзору вместе бороться с утечками данных. Соответствующая инициатива была выдвинута на Уральском форуме по информационной безопасности.