Агентство информационных систем Министерства обороны США сообщило о происшествии. По данным ведомства, произошла утечка персональных данных некоторых сотрудников.
Отмечается, что все работники, которых мог коснуться инцидент, получили электронное письмо с предупреждением. В нём указано об утечке данных в период с мая по июль 2019 года.
NEWS.ru передавал ранее, что ЦБ предложил Минкомсвязи и Роскомнадзору вместе бороться с утечками данных. Соответствующая инициатива была выдвинута на Уральском форуме по информационной безопасности.
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