https://static.news.ru/photo/437adde2-5220-11ea-90f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Регулятор уже разрабатывает инициативы, которые помогут совместно с Минкомсвязи и Роскомнадзором пресекать попадание персональных данных на чёрный рынок. Об этом сообщил зампредседателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

На Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы он отметил, что только надзорными методами проблему утечек данных решить невозможно.

Считаем, что создать условия для упорядоченного доступа к персональным данными, которые содержатся в различных системах, можно только совместными усилиями Центробанка, Минкомсвязи и Роскомнадзора. Необходимые инициативы мы сейчас готовим и в ближайшее время направим в адрес наших коллег в соответствующие ведомства, — цитирует Скобелкина ТАСС.

Зампред ЦБ пояснил, что совместная работа по борьбе с кражей персональной информации «упростит работу правоохранительным органам по противодействую тем субъектам, которые незаконно получают, продают и используют персональные данные».

Как пояснил Скобелкин, регулятор во время проверок банков также будет уделять самое серьёзное внимание контролю за информационными потоками финансовых организаций и обеспечению безопасности данных.

Как писал NEWS.ru, ранее Центробанк выпустил рекомендацию по борьбе с утечкой информации.