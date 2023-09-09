Маск указал на раскрытый Украиной секрет США Маск: украинский конфликт выявил медленные темпы военного производства в США

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Конфликт на Украине показал, что темпы производства вооружений в США медленные, и это является их главной военной уязвимостью, заявил в Twitter (Х) американский предприниматель Илон Маск. Так миллиардер отреагировал на заявление оборонной компании Anduril Industries, призвавшей преобразовать военный потенциал США путем создания новой группы предприятий ВПК для «перезагрузки арсенала демократии».

По мнению Маска, создание каких-либо новых прототипов является легкой задачей, сложной он назвал налаживание производства.

Любой конкретный конфликт сводится к количеству боевых единиц, умноженному на соотношение потерь. Военная уязвимость США в первую очередь связана с медленными темпами производства, как мы наблюдаем на Украине, — отмечается в его сообщении.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон ранее заявил, что истощение запасов и неспособность союзников Запада обеспечить Киев боеприпасами в необходимом количестве приведут к поражению ВСУ уже зимой. После Нового года Украина не сможет сопротивляться, считает он.

Ранее американский политический обозреватель Эл Биненфелд заявил, что истощение запасов вооружения США из-за их поставок Украине, создающих угрозу ядерной войны, — «смертельная ошибка» Вашингтона в своей политике и отношениях с Киевом. Он добавил, что вскоре США не смогут защитить собственную страну.