В США озвучили сроки наступления критического момента для ВСУ Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: поражение ожидает ВСУ уже зимой из-за нехватки снарядов

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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что истощение запасов и неспособность союзников с Запада обеспечить Киев боеприпасами в необходимом количестве приведут к поражению ВСУ уже зимой. После Нового года Украина уже не сможет сопротивляться, сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Спорный вопрос, что будет с Украиной после декабря. Считаю, что у нее нет шансов продолжать военные действия из-за потерь среди личного состава и нехватки вооружений, — подчеркнул Джонсон.

Эксперт считает, что решение Вашингтона поставить Украине опасные кассетные боеприпасы связано с нехваткой артиллерийских снарядов. При этом наладить их производство в нужном Украине количестве в США не смогут.

Джонсон отметил, что США в ближайшее время и сами окажутся в небезопасном положении, поскольку у них для собственной защиты отсутствует необходимое количество оружия.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Вашингтон планирует направить Киеву старые модели в числе кассетных боеприпасов, которые не детонируют в 14% случаев. Согласно данным издания, Пентагон уверяет, что улучшил модель, но усовершенствована лишь дальность снаряда с гранатами. Однако процент брака в военном ведомстве называют неприемлемо высоким.