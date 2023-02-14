«Смертельная ошибка»: журналист об истощении оружейных запасов США The American Thinker: США становятся уязвимыми из-за поставок вооружений Украине

Фото: Staff Sgt. Marco Gomez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Политический обозреватель Эл Биненфелд в статье для The American Thinker заявил, что истощение запасов вооружения США из-за их поставок Украине, создающих угрозу ядерной войны, — «смертельная ошибка» Вашингтона в своей политике и отношениях с Киевом. Он добавил, что вскоре США не смогут защитить собственную страну.

Президент США Джо Байден и американское правительство совершили еще одну смертельную ошибку в суждениях. Они истощают наши необходимые запасы оружия настолько существенно, что мы рискуем оказаться не в состоянии защититься от реальных угроз нашим интересам национальной безопасности, — написал Биненфелд.

Он добавил, что ни одно «здравое» правительство не сделало бы Украину центральным элементом внешней политики Соединенных Штатов.

Ранее газета The New York Times написала, что украинские военнослужащие готовятся сдать Артемовск, из-за запрета на въезд в город для гражданских лиц со стороны Украины, который был введен 13 февраля. Издание уточняет, что данный запрет является косвенным признаком скорого отступления солдат ВСУ. Журналисты при этом отмечают, что в Киеве опровергают информацию о сдаче города.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что в скором времени иностранных наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины в зоне проведения Россией специальной военной операции, ждет «большая чистка». По его словам, украинская армия «истекает кровью», а западное оружие не поможет киевскому руководству. Он выразил уверенность в том, что Украина потерпит поражение.