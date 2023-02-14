В США анонсировали сдачу Артемовска NYT: солдаты ВСУ готовятся сдать Артемовск

Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com

Украинские военнослужащие готовятся сдать Артемовск, из-за запрета на въезд в город для гражданских лиц со стороны Украины, который был введен 13 февраля, пишет газета The New York Times. Издание уточняет, что данный запрет является косвенным признаком скорого отступления солдат ВСУ. Журналисты при этом отмечают, что в Киеве опровергают информацию о сдаче города.

Запрет на въезд в Артемовск может быть предпосылкой для вывода украинских войск. Хотя украинские военные настаивают, что сохраняют контроль над городом, возможно они вывозят раненых, — сказано в публикации.

В статье сообщается, что запрет на въезд в город может говорить о том, что Киев не может более обеспечить безопасность районов города. По данным издания, российские военные окружили город с трех сторон.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что в скором времени иностранных наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины в зоне проведения Россией специальной военной операции, ждет «большая чистка». По его словам, украинская армия «истекает кровью», а западное оружие не поможет киевскому руководству. Он выразил уверенность в том, что Украина потерпит поражение.