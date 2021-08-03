Маск признался, что вдохновляется российскими разработками

При создании ракетного двигателя Raptor Илон Маск вдохновлялся в том числе российскими разработками. Об этом основатель космической компании SpaceX рассказал в интервью Everyday Astronaut.

По словам Маска, он пытается развеять заблуждение, что конструкция ракеты — это самое сложное. Изобретатель отмечает, что в истории космической отрасли существовало много достойных вариантов.

Я провожу много времени, изучая конструкции российских ракетных двигателей. Есть замечательные российские двигатели, они занимаются жидкостными ракетными двигателями уже давно, да и я сделал буквально сотни различных конструкций, — поведал Маск.

По словам изобретателя, главная проблема заключается вовсе не в том, возможно ли создание ракеты с жидкостным двигателем, её давно решили. Вопрос в цене.

Наш двигатель с большим давлением, чем раньше, и он с полной газификацией компонентов горения. Но это относительно небольшие усовершенствования в отношении того, что русские уже сделали. <...> Суперсложно в Raptor вот что: как сделать Raptor со стоимостью на тонну тяги меньше одной тысячи долларов, — отметил Маск.

Решение последней задачи, по его словам, может позволить человечеству стать цивилизацией, живущей на нескольких планетах.

Raptor является ракетным двигателем закрытого цикла, работающим на жидком метане и кислороде. Маск надеется использовать его на космическом корабле Starship.

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