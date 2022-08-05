Маск предложил освободить осужденных за наркотики в США Маск предложил Байдену освободить осужденных за наркотики в США на фоне усилий по Грайнер

Фото: Ding Ting/Xinhua/Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер, владелец компаний Teska и SpaceX Илон Маск предложил выпустить на свободу осужденных по делам о наркотиках в США. Инициатива предпринимателя возникла на фоне усилий президента страны Джо Байдена по возвращению из России баскетболистки Бриттни Грайнер. Слова Маска прозвучали в эфире YouTube-канала Full Send Podcast.

Если президент (Байден) так усердно работает над освобождением кого-то из России за наркотики, почему бы нам не освободить людей в Америке, которые находятся в заключении по тем же причинам, — сказал Маск.

Он также заявил, что, по его мнению, людей не следует лишать свободы, если они не совершали насильственных действий.

Ранее сообщалось, что российский суд признал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к девяти годам колонии. Ей было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере).

В феврале Грайнер задержали при прохождении таможенного контроля: тогда служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых она перевозила запрещённое в России гашишное масло. В суде баскетболистка признала свою вину: она сказала, что не торгует веществом, а применяет для личного использования.