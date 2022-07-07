Американская баскетболистка признала свою вину в Химкинском суде Американская баскетболистка Грайнер признала вину в хранении наркотиков в ходе заседания в Химкинском суде

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Бриттни Грайнер

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу американка Бриттни Грайнер признала свою вину в контрабанде гашишного масла в ходе заседания в Химкинском суде, передает «Р-спорт». По словам спортсменки, у нее не было умысла совершить преступление.

Мисс Грайнер заявляет, что признает вину. У нее не было умысла на провоз багажа с наркотиками, не было умысла на преступление, так как она собиралась впопыхах, — заявил в суде переводчик.

18 февраля баскетболистка прилетела в Москву из Нью-Йорка. Сотрудники таможни изъяли из ее багажа вейпы с неизвестной жидкостью. Результаты экспертизы показали, что это гашишное масло.

5 марта баскетболистку арестовали. Грайнер предъявили обвинения в контрабанде наркотических средств.

Ранее президент США Джо Байден ответил на письмо Грайнер. Спортсменка обратилась к главе Белого дома с просьбой сделать все возможное для ее возвращения на родину.