Американку Грайнер признали виновной в контрабанде наркотиков

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Бриттни Грайнер

Российский суд признал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к девяти годам колонии, передает РИА Новости. Ей было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта» и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств в значительном размере».

Грайнер Бриттни Ивет совершила контрабанду наркотических средств, хранение наркотических средств, — заявила во время оглашения приговора судья Анна Сотникова.

Спортивные достижения двукратной олимпийской чемпионки и частичное признание вины суд учел в качестве смягчающих обстоятельств.

Прокурор запрашивала для спортсменки 9,5 года колонии. Она подчеркивала, что в ходе следствия и суда не установлено отягчающих или смягчающих вину Грайнер обстоятельств. Кроме того, гособвинение запросило штраф в размере 1 млн рублей. Сторона защиты же настаивает на оправдательном приговоре и указывает на нарушения в ходе экспертизы.

В феврале Грайнер задержали при прохождении таможенного контроля: тогда служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых она перевозила запрещенное в России гашишное масло. В суде баскетболистка признала свою вину: она сказала, что не торгует веществом, а применяет для личного использования.

Накануне США предложили России обменять Грайнер и экс-морпеха Пола Уилана на предпринимателя Виктора Бута. После этого в Белом доме сообщили, что Россия ответила на предложение об обмене заключёнными неким «контрпредложением», однако в Вашингтоне не сочли его серьезным и заслуживающим обсуждения.