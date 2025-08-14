Известный комик оказался в инвалидной коляске после покушения Американскому комику Марио Брэдли выстрелили в спину во время тура

Известный американский комик Марио Брэдли, выступающий под псевдонимом Grove Hero, получил огнестрельное ранение во время гастрольного тура, передает ABC 11. Пуля угодила ему в спину, из-за чего артист временно оказался в инвалидном кресле.

Ранение комик получил на парковке у торгового центра в Шарлотте, штат Северная Каролина. На месте завязалась перестрелка, в результате которой, помимо Брэдли, пострадали еще два человека. Несмотря на травму, комик старается сохранять позитивный настрой и продолжает общаться с поклонниками.

Артист не намерен отменять концерты. Брэдли уже вышел на сцену, подъехав к зрителям в коляске. Он собирается полностью восстановиться в течение нескольких недель.

Ранее в Остине, столице Техаса, на парковке магазина произошла стрельба, унесшая жизни трех человек: двое скончались на месте, еще один умер в больнице. Подозреваемый успел скрыться, но вскоре был задержан на юге города. По данным журналистов, стрелок — молодой человек с серьезными психическими проблемами.