«Сам проверь яйки»: штурмовик рассказал пикантные детали службы на СВО

В зоне военной спецоперации случаются трудности с оказанием первой помощи бойцам с ранением в пах, рассказал бывший штурмовик ЧВК с позывным Пересидок в своем Telegram-канале. По его словам, из-за тюремного табу многие отказываются проверять гениталии друг друга.

Он подчеркнул, что некоторые его братья по оружию — выходцы из мест лишения свободы, «где хвататься за яйца другого мужчины неприемлемо».

Поэтому, когда я сказал раненому, чтобы он сам проверил свои яйки, то он отнесся к этому с пониманием, — отметил Пересидок.

Боец добавил, что у некоторых раненых давление жгута в паху может не ощущаться из-за адреналина или сильной боли, а последствия становятся критичными уже в госпитале. Медиков учат проверять область руками, но табу мешает это делать в бою.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что использование медицинских отрядов, сформированных из добровольцев в зоне СВО, показало высокую эффективность. По словам главы ведомства, данный положительный опыт необходимо расширить и распространить на все военные округа страны.