Илон Маск возобновил работу Tesla в Калифорнии, несмотря на угрозу ареста

https://static.news.ru/photo/6c99f3d4-941a-11ea-8cd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ding Ting/Xinhua/Global Look Press

Американский предприниматель, глава компании Tesla, принял решение о возобновлении производства электрокаров в Калифорнии, несмотря на запрет властей.

Об этом он сообщил в своём Twitter. При этом Маск попросил арестовать только его в том случае, если кого-то будут арестовывать из-за этого решения. Он подчеркнул, что сам будет находиться на заводе.

Tesla сегодня возобновляет производство, вопреки распоряжениям округа Аламида, — написал он.

Кроме того, Маск заявил, что власти Калифорнии уже одобрили открытие остальных автокомпаний по всей стране, но Tesla по какой-то причине выделили отдельно.

Yes, California approved, but an unelected county official illegally overrode. Also, all other auto companies in US are approved to resume. Only Tesla has been singled out. This is super messed up! — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020

Ранее NEWS.ru писал о том, что американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск пригрозил перевести штаб-квартиру компании Tesla из Калифорнии в Неваду или Техас и закрыть производство в калифорнийском городе Фримонт.