США

Илон Маск возобновил работу Tesla в Калифорнии, несмотря на угрозу ареста

09:23, 12 мая 2020
Фото: Ding Ting/Xinhua/Global Look Press

Американский предприниматель, глава компании Tesla, принял решение о возобновлении производства электрокаров в Калифорнии, несмотря на запрет властей.

Об этом он сообщил в своём Twitter. При этом Маск попросил арестовать только его в том случае, если кого-то будут арестовывать из-за этого решения. Он подчеркнул, что сам будет находиться на заводе.

Tesla сегодня возобновляет производство, вопреки распоряжениям округа Аламида, — написал он.

Кроме того, Маск заявил, что власти Калифорнии уже одобрили открытие остальных автокомпаний по всей стране, но Tesla по какой-то причине выделили отдельно.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск пригрозил перевести штаб-квартиру компании Tesla из Калифорнии в Неваду или Техас и закрыть производство в калифорнийском городе Фримонт.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях