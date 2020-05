Илон Маск возобновил работу Tesla в Калифорнии, несмотря на угрозу ареста

Об этом он сообщил в своём Twitter. При этом Маск попросил арестовать только его в том случае, если кого-то будут арестовывать из-за этого решения. Он подчеркнул, что сам будет находиться на заводе.

Кроме того, Маск заявил, что власти Калифорнии уже одобрили открытие остальных автокомпаний по всей стране, но Tesla по какой-то причине выделили отдельно.

Yes, California approved, but an unelected county official illegally overrode. Also, all other auto companies in US are approved to resume. Only Tesla has been singled out. This is super messed up!