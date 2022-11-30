Госдеп: Байден может прибегнуть к силе, чтобы помешать Ирану завладеть ЯО Госдеп: Байден готов прибегнуть к военным средствам, чтобы Иран не завладел ядерным оружием

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден в качестве крайней меры может прибегнуть к военному столкновению с Ираном, чтобы помешать Тегерану иметь в своем арсенале ядерное оружие, заявил спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли в ходе дискуссии, организованной изданием Foreign Policy. Он добавил, что на данный момент такой необходимости нет.

Президент заявил, что в качестве крайней меры согласится на военный сценарий, если это поможет не допустить появление у Ирана ядерного оружия. Однако время для этого еще не пришло, — сказал Малли.

Ранее политолог Александр Перенджиев заявил, что нельзя допустить создания Ираном ядерного оружия, поскольку это создаст дополнительную угрозу мировой безопасности. По его мнению, Тегеран на самом деле способен создать ядерное оружие, так как он обладает специальным оборудованием и техническими возможностями. Эксперт подчеркнул, что если Иран получит собственный ядерный арсенал, это вызовет «эффект домино», из-за которого многие другие страны захотят сделать то же самое.

В Международном агентстве по атомной энергии ранее заявили, что Иран располагает достаточными запасами урана для создания по меньшей мере одной ядерной бомбы. Атомное агентство также раскритиковало Тегеран за то, что он продолжает запрещать должностным лицам организации доступ к иранским ядерным объектам.