МАГАТЭ: у Ирана достаточно урана для создания ядерной бомбы

Иран еще больше увеличил свои запасы высокообогащенного урана, что может позволить стране создать как минимум одну ядерную бомбу, сообщили представители МАГАТЭ в своем ежеквартальном докладе. Атомное агентство также раскритиковало Тегеран за то, что он продолжает запрещать должностным лицам организации доступ к иранским ядерным объектам.

У Ирана теперь достаточно обогащенного урана для создания, по крайней мере, одной ядерной бомбы, — указано в докладе.

10 ноября агентство Fars сообщило, что в Иране разработана первая собственная гиперзвуковая баллистическая ракета. По словам источника агентства, Тегеран сделал большой скачок в данной сфере. В этот же день, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что переговоры, проводимые представителями Ирана, которые проходили в Вене, завершились безрезультатно. Они были посвящены ядерной программе Тегерана.

Он также добавил, что представители агентства намерены посетить Иран через несколько недель с целью продолжения переговоров. На полях 27-й конференции ОН по изменению климата (СОР27) Гросси заявлял, что переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД, или «ядерной сделке») не мертвы. Он отметил, в частности, что Иран выполняет свои обязательства.