В Иране разработана первая гиперзвуковая баллистическая ракета

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В Иране разработана первая собственная гиперзвуковая баллистическая ракета, сообщает агентство Fars со ссылкой на командующего воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амирали Хаджизаде. По его словам, Иран сделал большой скачок в данной сфере.

Эта новая ракета пройдет через все системы проверки противоракетной обороны, и я не думаю, что в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять ей, — сказал Хаджизаде.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел против Ирана санкции за поддержку российской спецоперации и передачу Москве беспилотников для применения на Украине. США также пригрозили Тегерану ограничениями.

Иран обвинения в свой адрес отверг. Власти страны подчеркнули, что небольшое количество БПЛА было передано РФ за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине. Кроме того, они опровергли информацию о поставках России баллистических ракет.