Глава МИД Ирана сообщил о поставках БПЛА в Россию до начала СВО

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран поставил в Россию небольшое количество БПЛА за несколько месяцев до начала военной операции на Украине, заявил глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью агентству Fars. При этом министр опроверг информацию о поставках России иранских баллистических ракет.

Иран поставлял беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала военной операции на Украине, — сказал он.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал фейками заявления о применении Россией иранских беспилотников на Украине. Дипломат указал на то, что действия западных делегаций по расследованию сообщений о беспилотниках, якобы поставляемых из Ирана в Россию, создают опасный прецедент для работы всемирной организации. Он призвал соблюдать рамки полномочий делегаций в рамках Устава ООН.

До этого представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали заявила, что в Евросоюзе получили доказательства поставок Ираном России беспилотников. Она добавила, что министры стран ЕС «выразили озабоченность» и уже готовят ответ.