США пригрозили Ирану санкциями за «передачу» беспилотников России Госдеп США пригрозил санкциями Ирану за поставку «опасных вооружений» России

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Госдеп США сообщил о готовности ввести санкции против Ирана, чтобы не допустить передачи страной «опасных вооружений» России. Это связано с утверждениями о якобы происходящих поставках беспилотников со стороны Тегерана Москве, заявление опубликовала пресс-служба американского ведомства, пишет ТАСС.

Мы привержены работе с союзниками и партнерами для предотвращения передачи опасных вооружений России. Мы не будем колебаться в том, что касается введения санкций и применения других инструментов в отношении всех, кто причастен к данным поставкам, — говорится в сообщении.

Также Госдеп заверил, что США продолжат наращивать помощь Украине, включая поставки ПВО, чтобы «Украина могла защищаться от подобных вооружений».

Заявление внешнеполитического ведомства США появилось после закрытого заседания Совбеза ООН, где были выдвинуты обвинения в поставках Ираном беспилотников России. При этом Москва и Тегеран категорически отвергают обвинения со стороны Запада.

Ранее страны Европейского союза ввели новые санкции против Ирана. Пакет рестрикций был принят в связи с якобы имеющей место поддержкой Тегераном военной операции России на Украине.