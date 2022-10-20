Александр Чеков

ЕС ввел санкции против производителя иранских БПЛА и трех генералов ЕС ввел санкции против производителя иранских беспилотников «Шахед» и трех генералов из этой республики, якобы за поставку БПЛА в Россию

20 октября 2022 в 15:35

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press