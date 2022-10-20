Евросоюз утвердил санкции в отношении Ирана производителя иранских беспилотников «Шахед» - Shahed Aviation Industries и трех генералов из этой республики, якобы за поставку беспилотных летательных аппаратов в Россию, говорится в «Официальном журнале ЕС». При этом Тегеран отрицает передачу Москве вооружения, в том числе дронов-камикадзе.
Иранский режим предоставляет военную помощь российской неспровоцированной и неоправданной агрессии против Украины. Ввиду серьезности ситуациии Совет ЕС принял решение, что три физических лица и одна организация, связанные с поставками беспилотников России должны быть включены в санкционный список ЕС, — говорится в документе.