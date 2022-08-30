Россия получила первые иранские беспилотники WP: Россия получила первые иранские беспилотники, некоторые вышли из строя

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран передал России первые беспилотники собственного производства, передает The Washington Post со ссылкой на официальных представителей США. Отмечается, что Россия получила как минимум два типа беспилотных летательных аппаратов, способных нести боеприпасы для атак на радары, артиллерию и другие военные цели. Также сообщается, что часть из них уже вышли из строя.

В системе есть несколько ошибок. Россияне недовольны, — рассказал сотрудник службы безопасности неназванной страны.

Советник администрации президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что российские чиновники за последнее время несколько раз посещали Иран, чтобы приобрести боевые дроны, которые якобы планируют задействовать в спецоперации на Украине. К своему заявлению чиновник приложил спутниковые снимки от 8 июня, показывающие иранские БПЛА.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс пригрозил Ирану санкциями в том случае, если он передаст России беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В свою очередь осведомленный источник российского МИД назвал вбросом и нелепым утверждением заявления о договоренности между РФ и Ираном.