Захарова назвала вбросом информацию о поставках иранских дронов в Россию

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Информация о поставках иранских беспилотников в Россию «искусственно вбрасывается» американскими СМИ, сообщила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопроc NEWS.ru. Захарова напомнила, что вопрос закупки БПЛА не обсуждался в ходе встречи президента России Владимира Путина с иранским руководством в Тегеране 19 июля и не стоит на повестке дня переговоров глав МИД на сегодняшней встрече.

Мы считаем, что эта тема искусственно вбрасывалась в американские СМИ, в том числе со стороны The Washington Post искусственно раскручивалась. <...> Что касается взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран, оно действительно развивается динамично, — сказала Захарова.

Данную тему уже ранее прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, который так же назвал информацию о беспилотниках вбросом. Он отметил, что The Washington Post часто в последнее время публикует непроверенную информацию.

30 августа американская газета сообщила, что Иран передал России первые беспилотники собственного производства. Отмечалось, что Россия получила как минимум два типа беспилотных летательных аппаратов, способных нести боеприпасы для атак на радары, артиллерию и другие военные цели. Также сообщалось, что часть из них уже вышла из строя.