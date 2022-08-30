В Кремле назвали вбросом сообщения о поставке иранских беспилотников Песков назвал вбросом сообщения о поставке иранских беспилотников в Россию

Фото: vk.com/iranian_army

Сообщения в СМИ о поставках иранских беспилотников России являются «вбросом», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По его словам, издание The Washington Post, первое сообщившее о беспилотниках, часто в последнее время публикует непроверенную информацию.

The Washington Post, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов в последнее время, — сказал Песков.

Ранее 30 августа американская газета сообщила, что Иран передал России первые беспилотники собственного производства. Отмечалось, что Россия получила как минимум два типа беспилотных летательных аппаратов, способных нести боеприпасы для атак на радары, артиллерию и другие военные цели. Также сообщалось, что часть из них уже вышли из строя.

Советник администрации президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что российские чиновники за последнее время несколько раз посещали Иран, чтобы приобрести боевые дроны, которые якобы планируют задействовать в спецоперации на Украине. К своему заявлению чиновник приложил спутниковые снимки от 8 июня, показывающие иранские БПЛА.