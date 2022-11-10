Глава МАГАТЭ сообщил о безрезультатных переговорах с Ираном Гросси: переговоры МАГАТЭ и Ирана в Вене прошли безрезультатно

Фото: magateorg/facebook.com

Переговоры, проводимые представителями Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые проходили в Вене, завершились безрезультатно. Они были посвящены ядерной программе Тегерана. Об этом рассказал в интервью агентству Reuters глава организации Рафаэль Гросси.

Итак, они не принесли ничего нового, — сказал Гросси.

Он также добавил, что представители агентства намерены посетить Иран через несколько недель с целью продолжения переговоров.

На полях 27-й конференции ОН по изменению климата (СОР27) Гросси заявлял, что переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД, или «ядерной сделке») не мертвы. Он отметил, в частности, что Иран выполняет свои обязательства.

Совместный всеобъемлющий план действий был заключен в 2015 году между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Ираном. Он предполагал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы.

В мае 2018 года США по решению тогдашнего президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ в Тегеране заявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. В частности, Иран отказался от ограничений ядерных исследований и уровня обогащения урана.

31 июля текущего года иранская сторона выразила готовность возобновить переговоры по СВПД. Однако впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ Тегерана на предложения Запада по восстановлению иранской ядерной сделки отбрасывает переговоры по данной тематике назад и делает выработку соглашения маловероятной в ближайшей перспективе.