Политолог заявил об опасности создания Ираном ядерного оружия Политолог Перенджиев: создание Ираном ядерного оружия станет угрозой мировой безопасности

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Нельзя допустить создания Ираном ядерного оружия, так как это создало бы дополнительную угрозу мировой безопасности, рассказал Lenta.ru политолог Александр Перенджиев. Эта страна действительно способна на создание ядерного вооружения, так как она обладает для этого специальным оборудованием и техническими возможностями, объяснил эксперт. По его словам, если Иран получит собственный ядерный арсенал, это вызовет «эффект домино», из-за которого многие другие страны захотят сделать то же самое.

Иран способен создать ядерное оружие, у него есть специальные центрифуги, которые были заморожены и скрываются от различных проверок, но о них все равно все знают. На данный момент о том, что страна приблизилась к созданию такого вида оружия, неизвестно, но у нее есть для этого все технические возможности, — считает Перенджиев.

Политолог отметил важность примера Северной Кореи для Ирана. Эта страна с помощью ядерного оружия заявила, что не позволит никому проявлять к ней агрессию. По мнению эксперта, именно США подталкивают такие страны, как Иран и Северная Корея, к созданию ядерного арсенала для обеспечения собственной безопасности.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид ранее заявил, что отношения между Россией и Ираном — большая проблема для Украины, Европы и всего мира. По его мнению, Иран — террористическое государство. Политик также считает, что Россия предположительно «использует иранские дроны» в ходе украинского конфликта, что «абсолютно недопустимо».