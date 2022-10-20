В Израиле заявили об опасности для мира сотрудничества России и Ирана Премьер-министр Израиля Лапид назвал проблемой для мира сотрудничество России и Ирана

Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur/Global Look Press

Яир Лапид

Отношения между Россией и Ираном — большая проблема для Украины, Европы и всего мира, заявил в интервью RTVI премьер-министр Израиля Яир Лапид. По его мнению, Иран — террористическое государство. Политик также считает, что Россия предположительно «использует иранские дроны» в ходе украинского конфликта, что «абсолютно недопустимо».

Мы, естественно, думаем, что отношения между Россией и Ираном являются серьезной проблемой не только для Израиля, но и для Украины, Европы и всего мира. Иран — это опасное террористическое государство, а тот факт, что Россия ведет с ним бизнес, подвергает весь мир опасности, — заявил он.

Лапид уточнил, что международные отношения Израиля сложны. Он также добавил, что страна однозначно поддерживает Украину в ее конфликте с Россией. Он рассказал, что обязан заботиться о безопасности Израиля, его национальной безопасности и соблюдением интересов страны, и, при этом, четко давать понять, что он поддерживает Украину.

Минобороны Израиля Бени Ганц ранее заявил, что страна не будет поставлять на Украину оружие, но продолжит оказывать ей гуманитарную поддержку. В ходе брифинга для послов стран Евросоюза он подчеркнул, что руководство Израиля также поставляет украинским властям спасательное оборонительное оборудование. Глава израильского военного ведомства отметил, что власти Израиля планируют утвердить дополнительный пакет помощи для Украины.