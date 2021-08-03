ФБР займётся расследованием стрельбы у Пентагона

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ФБР займётся расследованием инцидента со стрельбой, произошедшего у Пентагона во вторник, 3 августа. Об этом сообщил шеф полиции американского военного ведомста. Его слова приводит РИА Новости.

Около 10 утра был атакован офицер полиции Пентагона, — сообщил руководитель полиции в ходе брифинга в министерстве.

По его словам, в настоящий момент угроза миновала. Расследованием происшествия руководит ФБР. При этом представитель охранного ведомства не раскрыл личность подозреваемого и не назвал число возможных участников инфидента.

Инцидент произошёл во вторник, 3 августа. Стрельба началась на автобусной остановке в комплексе Пентагона. Это вызвало временную блокировку здания. Оттуда перестали выпускать людей.

В настоящее время ситуация нормализовалась. Оцепление снято.