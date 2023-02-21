«Это не моя работа»: Херш отказался давать показания в Конгрессе США Журналист Херш исключил возможность своего выступления перед Конгрессом США из-за «Северных потоков»

Фото: Zuma\TASS

Американский журналист Сеймур Херш

Американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший расследование о взрывах на «Северных потоках», заявил РИА Новости, что никогда не будет давать показания перед Конгрессом США. Он добавил, что его работа — писать.

Я не хожу в конгресс давать показания. Я уже 50 лет в деле и занимаюсь журналистикой. Я не хожу в конгресс рассказывать о материалах, которые я подготовил. Это не моя работа. Я просто пишу. Поэтому вы никогда не увидите меня дающим показания перед конгрессом. Я никогда этого не делал и не буду, — сказал Херш.

Обладатель Пулитцеровской премии Херш со ссылкой на анонимный источник рассказывал, как водолазы НАТО еще летом 2022 года установили в ходе учений взрывчатку на трубопроводе, а непосредственно привести ее в действие могли сообщники из Норвегии спустя три месяца. Как утверждал Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности.

Ранее автор расследования Херш отказался от предложения выступить в Госдуме РФ, заявив, что «занимается историями, а не политикой».