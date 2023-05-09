«Ест как ребенок»: в Белом доме обеспокоились диетой Байдена Axios: Байден обеспокоил свою жену нездоровыми гастрономическими предпочтениями

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Американский президент Джо Байден отказывается есть здоровую пищу и употребляет больше углеводов вместо клетчатки и рыбы, чем вызвал беспокойство своей супруги Джилл, пишет Axios. Отмечается, что команда президента озабочена его предпочтениями в еде, так как для очередной президентской гонки Байдену нужно поддерживать свое здоровье. По мнению сотрудников, американский лидер «ест как ребенок».

Гастрономическая борьба столкнула предпочитающего углеводы, а не зелень, Джо Байдена и первую леди Джилл, которая настаивает, чтобы супруг ел больше рыбы и овощей, независимо от того, что они ему не нравятся, — сказано в публикации.

Издание сообщило о случае, когда за ужином Байден отказался есть лосось с овощами, дождался ухода жены и попросил принести ему лимонный пирог и шоколадное мороженное.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал отчаянным дедом решившего баллотироваться на второй срок американского президента Джо Байдена. В своем Telegram-канале политик написал, что на месте американских военных создал бы бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай победы Байдена в выборах, чтобы избежать возможных последствий.